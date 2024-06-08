نقيب الصحفيين يترأس اجتماع اللجنة العليا لاحتفالات عيد الصحافة

2024-06-08 16:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، اليوم السبت، اجتماع اللجنة العليا لاحتفالات عيد الصحافة، فيما أكد أهمية إظهار الصورة المشرقة للعراق أمام الوفود التي ستزور العراق.وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللامي، ترأس اجتماع اللجنة العليا المكلفة بالتهيئة لاحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية في ذكراه الخامسة والخمسين بعد المائة، مستعرضاً أمام أعضاء اللجنة العليا المكلفة من قبل رئيس الوزراء إجراءات النقابة بما يتعلق بدعوة واستضافة الوفود والشخصيات من مختلف دول العالم والتي تضم وزراء الثقافة والإعلام العرب والأجانب ورؤساء مؤسسات إعلامية عربية ومنظمات أممية تعنى بالصحافة والإعلام".واستعرض الاجتماع، بحسب البيان، "تهيئة كافة المستلزمات اللوجستية والفنية الخاصة بإقامة الاحتفالات ومن أبرزها الإعداد للاحتفال المركزي الذي سيقام في قاعة الزوراء بفندق الرشيد صباح يوم الأحد 30 حزيران برعاية رئيس الوزراء والمهرجان الاحتفالي لفروع النقابة في المحافظات الذي يقام على حدائق شارع أبو نواس والاحتفال الجماهيري في المركز الثقافي والاجتماعي ألف ليلة وليلة، فضلا عن استضافة اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب".وتابع البيان أن "الاجتماع بحث ما ستقدمه الجهات الساندة الممثلة من عدد من الوزارات والدوائر الأخرى من تسهيلات لإنجاح تلك الاحتفالية الوطنية"، مردفاً بالقول: "وضم الاجتماع ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والثقافة والنقل وجهاز المخابرات وقيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد وشبكة الإعلام العراقي بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة".وأكد نقيب الصحفيين، على "أهمية إظهار الصورة المشرقة للعراق وحملة الإعمار الكبرى التي يشهدها البلد أمام الوفود الإعلامية العربية والأجنبية التي ستشارك الأسرة الصحفية احتفالاتها هذا العام بالعيد الوطني للصحافة العراقية والتي تمثل أكثر من (50) دولة حول العالم".