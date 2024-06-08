2024-06-08 16:48:06 - المصدر: منصة إيشان

كشف مصدر داخل هيئة الحج والعمرة، اليوم السبت، حقيقة ذهاب المتهم بسرقة القرن، نور زهير إلى الديار المقدسة، لأداء مناسك الحج. وقال المصدر لمنصة “إيشان“، إنه “لا صحة للأنباء المتداولة بشأن التحاق نور زهير بالحجاج العراقيين لأداء الشعيرة المقدسة“. وأضاف، أن “صفحات التواصل الاجتماعي أرسلت زهير إلى الحج افتراضياً، لكن في الحقيقة لم يلتحق المتهم […]

ظهرت المقالة فيسبوك يبعث “نور زهير” إلى بيت الله الحرام.. ما الحقيقة؟ أولاً على ايشان.