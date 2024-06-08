بطل البوندسليغا يرمم دفاعه بصفقة فرنسية

2024-06-08 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام المانية، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، عن تعاقد فريق باير ليفركوزن مع الفرنسي جيانويل بيلوسيان من فريق رين حتى عام 2029.

وذكرت شبكة سكاي الألمانية، أن "بطل الدوري الألماني، باير ليفركوزن تعاقد مع قلب الدفاع الفرنسي المراهق جيانويل بيلوسيان من رين حتى عام 2029"، مبينة ان "قيمة ضم قلب الدفاع بلغت 15 مليون يورو".

ووصف سايمون رولفس المدير الرياضي في ليفركوزن اللاعب بيلوسيان، و البالغ 19 عاما بـ "الموهبة الكبرى و يملك الإمكانات بأن يصبح لاعبا مهما مع باير ليفركوزن".

بدوره، قال بيلوسيان المولود في جوادلوب والذي خاض مع رين 23 مباراة في الدوري الفرنسي، إن الانتقال إلى ليفركوزن الذي توج للمرة الأولى بتاريخه بلقب البوندسليغا "لا يصدق"، واصفا مشوار زملائه تحت إشراف المدرب الإسباني شابي ألونسو بال"خارق".

وحقق ليفركوزن ثنائية محلية وجاءت خسارته الوحيدة في الموسم أمام أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أواخر أيار/مايو.

المصدر/ كووورة