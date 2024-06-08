غرق طفلين على ضفاف نهر دجلة جنوب الموصل

2024-06-08 17:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر أمني في مدينة الموصل، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، بتعرض طفلين للغرق على ضفاف نهر دجلة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "طفلين لقيا حتفهما غرقاً، على ضفاف نهر دجلة في قرية البو سيف جنوبي الموصل".

ويتوجه أهالي المناطق المتاخمة لنهري دجلة والفرات للسباحة وقضاء أوقات ممتعة خلال أيام الصيف الحار، ويحاول بعض الأطفال والشباب السباحة في النهر دون معرفتهم بعمقه أو اتقانهم التعامل مع التيارات، مما يسبب حوادث غرق عديدة، خاصة بين الأطفال والمراهقين.











