2024-06-08 17:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يختتم زيارته الميدانية إلى محافظتي ميسان والبصرة، وقد تضمنت الآتي:

■ افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، الذي سيسهم في تشغيل محطات الكهرباء وإنتاج الوقود السائل.

■ افتتاح مشروع وحدة الأزمرة في مصفى البصرة بطاقة (11) ألف برميل يومياً، الذي سيؤمن حاجة البلد من البنزين المحسن.

■ الإشراف على التشغيل الفعلي لوحدة المراجل البخارية في مصفى البصرة، بطاقة إنتاجية 300 طن/ ساعة، لتزويد التوسعات الإنتاجية في وحدات ومنشآت المصفى بالبخار اللازم للتشغيل.

■ زيارة ميدانية لموقع مشروع التكسير بالعامل المساعد fcc، الذي وصل إلى نسبة تنفيذ 81%، واللقاء بالكوادر الفنية والهندسية العاملة في المشروع.

■ الاطلاع ميدانياً على سير العمل التنفيذي الخاص بتشييد وحدة التكرير الرابعة في مصفى البصرة، بطاقة تصميمية قادرة على تكرير 70 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وتحويله إلى مشتقات.

■ زيارة ميدانية إلى مشاريع مصفى البصرة وتوسعاتها