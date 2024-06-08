2024-06-08 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق الغواص العراقي محمد المؤيد، اليوم السبت، إنجازًا تاريخياً في أعماق البحر الأحمر بفتح علم العراق وراية الإمام الحسين (عليه السلام) على عمق 55 مترًا في منطقة البلو هول الشهيرة بمدينة ذهب في جمهورية مصر العربية.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الغواص العراقي محمد المؤيد حقق إنجازاً تاريخياً بفتح علم العراق وراية الإمام الحسين (عليه السلام) على عمق 55 مترًا في منطقة البلو هول الشهيرة بمدينة ذهب في جمهورية مصر العربية".وأضاف، أن "هذا الإنجاز يعد تتويجاً لجهود تدريبية مكثفة استمرت على مدار ثلاث سنوات، تضمنت أكثر من 400 ساعة تدريبية للحصول على الشهادات اللازمة التي أهلته لخوض هذه المغامرة".وأشار، إلى أن "المؤيد حصل على شهادة مدرب غوص من منظمة PADI العالمية، التي تُعتبر الأفضل في هذا المجال وتطبق أعلى معايير الجودة والسلامة في تدريس رياضة الغوص، ليصبح حالياً المدرب العراقي الوحيد الحاصل على هذه الشهادة المرموقة ضمن منظمة PADI، بالإضافة إلى ذلك، حصل المؤيد على ثلاث شهادات كغواص تقني للأعماق 40 و45 و50 مترًا، وهي الشهادات الأولى من نوعها التي يحصل عليها غواص عراقي في تاريخ البلاد".وتابع، أن "الغوص التقني يعتبر أعلى درجات الغوص احترافية، حيث يتعرض الغواص في هذه الأعماق لضغط كبير يتجاوز 6 بار ضغط جوي، مما يتطلب استنشاق غازات معينة حسب كل عمق، حيث تصل نسبة الخطأ في الغوص التقني إلى صفر، إذ إن أي خطأ قد يؤدي إلى فقدان حياة الغواص".وواصل، أنه "بعد حصوله على كل هذه التدريبات والشهادات الخاصة، نجح المؤيد في تنفيذ غوصة تقنية لفتح العلمين، ليصبح بذلك أول عراقي ينزل إلى هذا العمق وأول من يفتح علم العراق وراية الإمام الحسين (عليه السلام) في هذا المكان الشهير، حيث استغرقت الغوصة 61 دقيقة، بقي فيها على عمق 55 متراً لمدة 20 دقيقة في الكهف الفاصل بين البلو هول والبحر المفتوح".