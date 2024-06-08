السوداني يختتم زيارته الميدانية إلى محافظتي ميسان والبصرة (تفاصيل)

2024-06-08 17:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، زيارته الميدانية إلى محافظتي ميسان والبصرة التي تكللت بافتتاح عدة مشاريع حيوية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، اختتم زيارته الميدانية إلى محافظتي ميسان والبصرة وقد تضمنت الآتي:

- افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، الذي سيسهم في تشغيل محطات الكهرباء وإنتاج الوقود السائل.

- افتتاح مشروع وحدة الأزمرة في مصفى البصرة بطاقة (11) ألف برميل يومياً، الذي سيؤمن حاجة البلد من البنزين المحسن.

- الإشراف على التشغيل الفعلي لوحدة المراجل البخارية في مصفى البصرة، بطاقة إنتاجية 300 طن/ ساعة، لتزويد التوسعات الإنتاجية في وحدات ومنشآت المصفى بالبخار اللازم للتشغيل.

- زيارة ميدانية لموقع مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC، الذي وصل إلى نسبة تنفيذ 81%، واللقاء بالكوادر الفنية والهندسية العاملة في المشروع.

- الاطلاع ميدانياً على سير العمل التنفيذي الخاص بتشييد وحدة التكرير الرابعة في مصفى البصرة، بطاقة تصميمية قادرة على تكرير 70 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وتحويله إلى مشتقات.

- زيارة ميدانية إلى مشاريع مصفى البصرة وتوسعاتها.