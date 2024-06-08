وزيرة الهجرة تعلن عودة 787 نازحا إلى مناطقهم الأصلية في صلاح الدين ونينوى

2024-06-08 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم السبت، عودة 787 نازحا من مخيم اشتي آخر مخيمات محافظة السليمانية، إلى مناطق سكناهم الأصلية في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين وقضاء سنجار بمحافظة نينوى.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بناءً على توجيهات وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، قامت كوادر الوزارة بتسليم (صكوك) المنحة المالية البالغة أربعة ملايين دينار، إضافة إلى السلع المعمرة (شاشة بلازما، طباخ، ثلاجة) والمواد الإغاثية على الأسر العائدة".وأضاف البيان، أن "عدد الأسر المتبقية في مخيم اشتي قرابة 370 عائلة، حيث ستكون عودتهم بعد انتهاء أبنائهم من أداء الامتحانات الوزارية، لتكون محافظة السليمانية خالية من المخيمات".