2024-06-08 17:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بوفاة احد منتسب عراقي ضمن طاقم حماية السفارة السودانية بالعاصمة بغداد، التي شهدت ايضا مقتل طالب بـ"سلاح أبيض" بمشاجرة مع زميله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في مديرية حماية المنشآت توفي اثناء الواجب المكلف به ضمن حماية السفارة السودانية داخل مجمع السفارات في حي حطين بمنطقة المنصور نتيجة تعرضه لوعكة صحية".

وفي بغداد ايضاً، اشار المصدر الى "حدوث مشاجرة بين طلاب اثنين لم تعرف أسبابها تطورت الى استخدام السلاح الأبيض ضمن منطقة حي العامل ما أسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة، فيما لاذ الطرف الثاني بالفرار".

ولفت الى ان "الطرفين تربطهما صلة قرابة"، مشيراً إلى أن "قوة امنية عممت مواصفات الجاني للقبض عليه".

وفي السياق، تمكنت الأجهزة الامنية، في منطقة المنصور من "رفع رمانة يدوية هجومية حسب رأي خبير الدفاع المدني كانت مرمية داخل أرض متروكة ضمن شارع 14 رمضان".