200 ضعف راتب الموظفين .. قفزة في أجور رؤساء الشركات بأميركا

2024-06-08 17:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قفز متوسط راتب رؤساء الشركات المدرجة في مؤشر SP500 خلال العام الماضي، إذ أصبح 200 ضعف راتب الموظفين. ووفقاً للدراسة التي أعدتها شركة Equilar وأسوشيتد برس، فإن الرئيس التنفيذي لشركة برمجيات أشباه الموصلات Broadcom هوك إي تان هو الأعلى أجراً العام الماضي إذ تلقى راتباً بقيمة 161.8 مليون دولار، كما أنه الوحيد الذي تلقى أجراً مكوناً من تسعة أصفار. أما في المركز الثاني، فكان رئيس شركة تحليل البيانات FICO ويليام لانسنغ، الذي تقاضى راتباً بقيمة 66.3 مليون دولار. وكان رئيس آبل تيم كوك في المركز الثالث، إذ بلغ راتبه 63.2 مليون دولار العام الماضي، وجاء بعده رئيس نتفلكس تيد ساراندوس الذي حصل على راتب حوالي 50 مليون دولار. ووجدت الدراسة في المقابل أن متوسط راتب الموظف الأميركي الذي يعمل في شركة مدرجة في مؤشر SP500 سجل 80 ألف دولار في 2023، وهو ما يمثل زيادة 5.2 عند المقارنة بمستويات 2022. وعلى مدار آخر 40 عاماً، اتسعت الفجوة بين راتب موظفي ورؤساء الشركات الأميركية بشكل كبير إذ كان الفرق أكبر 31 مرة في عام 1978. لكن هذه الفجوة أصبحت أكبر 346 مرة في 2020. ومع ذلك بدأت هذه الفجوة تضيق بعد عام كورونا الأول، إذ انخفضت بنسبة 9 في 2022، لكنها عاودت الارتفاع مرة أخرى في 2023. وبلغ متوسط تعويضات الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة في مؤشر SP 500 مستوى 16.3 مليون دولار بما يمثل زيادة 12.6 مقارنة بعام 2022.