انطلاق عملية أمنية جنوب غرب نينوى

2024-06-08 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تنفيذ عملية أمنية جنوب غرب نينوى.وذكرت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي والجيش، نفذت عملية أمنية واسعة لتأمين وتفتيش صحراء الحضر جنوب غرب نينوى".وأضاف البيان، أن "العملية شارك فيها قسم العمليات والاستخبارات في القيادة واللواء 44 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي ومعاونية الاستخبارات والمعلومات وهندسة المتفجرات والطبابة وقطعات اللواء 43 فرقة 20 بالجيش العراقي".وتابع البيان، أن "العملية تهدف إلى تعقب الخلايا الإرهابية في صحراء الحضر وتفويت أي فرصة على الخلايا الإرهابية لإيجاد موطئ قدم لها".