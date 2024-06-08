2024-06-08 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

جددت السلطات التركية تمديد الحظر المفروض على مطار السليمانية الدولي بإقليم كردستان العراق، الذي مضى أكثر من عام على فرضه، على خلفية أنشطة لمسلحي العمال الكردستاني داخل المطار، بحسب أنقرة. وكتبت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور عبر حسابها في منصة إكس: “مجدداً تركيا تحظر مجالها الجوي امام الرحلات المتوجه الى مطار السليمانية […]

ظهرت المقالة قرار تركي بتمديد الحظر على مطار السليمانية ونائبة عن المحافظة تعده استهدافاً للاقتصاد العراقي أولاً على ايشان.