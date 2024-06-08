2024-06-08 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

في أول مباركة من زعيم شيعي تجاه ما يحصل داخل حزب تقدم، من انشقاقات كبيرة، حيث استقبل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني وفد كتلة المبادرة النيابية برئاسة النائب زياد الجنابي، الذي انشق رفقة عدد من النواب وأعضاء مجالس المحافظات من حزب تقدم، معلناً تأسيس كتلة المبادرة. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للحكيم، تلقته “إيشان”، فإن […]

ظهرت المقالة أول زعيم شيعي يبارك “انشقاقات” تقدم.. هذا ما دار بين الحكيم والجنابي أولاً على ايشان.