مجلس الخدمة يصدر تنويها لحملة الشهادات العليا

2024-06-08 18:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، السبت، تنويها جديدا لحملة الشهادات العليا الماجستير بشأن مقابلة المتقدمين على استمارة التوظيف. وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه الحاقاً بالبيان الذي نُشر ظهر اليوم ، يود المجلس التنويه الى ضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني في أدناه، والتحقق من وصول الاشعارات لأبنائنا من حملة الشهادات العُليا الماجستير . وأوضح أن الدخول إلى الرابط لمعرفة موعد المقابلة في مبنى مجلس الخدمة العامة الإتحادي. لتفاصيل اكثر اضغط هنا وفي وقت سابق، من اليوم السبت، أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، المباشرة بمقابلة المتقدمين على استمارة التوظيف الإلكترونية من فئة حملة شهادة الماجستير، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى الخميس المقبل.