122 مليار جنيه مبيعات "طلعت مصطفى" المصرية في 5 أشهر

2024-06-08 18:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حققت مجموعة طلعت مصطفى، مبيعات عقارية بقيمة 122 مليار جنيه حوالي 2.6 مليار دولار، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 2.7 مرة على أساس سنوي، ويشمل ذلك مبيعات بقيمة 37.1 مليار جنيه في مشروع المجموعة الجديد بالمملكة العربية السعودية. وبحسب بيان الشركة، الصادر السبت، فإن هذه المبيعات تعد رقما غير مسبوق مقارنة بالـ 45 مليار جنيه التي تم تحقيقها عن نفس الفترة من العام الماضي. مجموعة طلعت مصطفى، وهي أكبر مطور عقاري في مصر، كانت بدأت في ايار الماضي عمليات البيع في أول مشروعاتها الخارجية، وهو مشروع مدينة بَنان شمال شرق الرياض في السعودية، والذي تتوقع أن يحقق لها إيرادات بحوالي 40 مليار ريال 12 مليار دولار. ويُقدر حجم استثمارات المشروع بأكثر من 31 مليار ريال. مدينة بَنان مشروع يجري تطويره بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، ويقع على مساحة إجمالية 10 ملايين متر مربع بضاحية الفرسان، ويتوقع أن يضم أكثر من 120 ألف ساكن، ويستغرق تطويره 8 سنوات. وتستعد مجموعة طلعت مصطفى حالا لإطلاق مشروعها الجديد المرتقب ساوث ميد في الساحل الشمالي، ويمتد هذا المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع، بحسب البيان. في عام 2024 أكملت مجموعة طلعت مصطفى، عملية الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية في مصر والتي تمتلك سبعة فنادق تاريخية، وأدى الاستحواذ إلى بناء محفظة استثنائية ولا مثيل لها من أصول الضيافة الفاخرة بإجمالي 3500 غرفة فندقية في أرقى الفنادق في البلاد، إضافة إلى نحو 1500 غرفة فندقية فاخرة قيد التطوير في مدينتي والجيزة والأقصر ومرسى علم. وأسفرت هذه الخطوة الاستراتيجية بالتوسع في عمليات قطاع الضيافة من خلال عملية الاستحواذ هذه عن نتائج غير مسبوقة في قطاع المشروعات الفندقية، وارتفعت الإيرادات إلى 3.68 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 799 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس معدل نمو بنسبة 360 بالمئة على أساس سنوي. وساهم التجميع المالي لنتائج أداء فنادق ليجاسي في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 2.76 مليار جنيه في قطاع الفنادق في الربع الأول من العام، كما شهدت إيرادات المجموعة في الوقت نفسه من مصادر الإيرادات المتكررة والأنشطة الخدمية الأخرى زيادة قوية بلغت 979 مليون جنيه تقريبًا، وذلك مقارنة بـ 770 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام السابق، بمعدل نمو نسبته 27 بالمئة. منذ عام 2017 توسعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة بشكل كبير في رقعة أراضيها المتميزة بمساحة 54 مليون متر مربع، وذلك وفق شروط تنافسية، مما يضمن استمرار نمو أعمالها خلال الـ 20 عامًا المقبلة وما يليها، ويشمل ذلك التوسع شراء أراضي مشروع نور 21 مليون متر مربع، وبنان في المملكة العربية السعودية 10 ملايين متر مربع، ومؤخراً الاتفاقية التي أبرمتها لتطوير مشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي 23 مليون متر مربع الذي سيتم إطلاقه هذا الصيف، ومن ثم وصل إجمالي مساحة الأراضي الرئيسية بعد القيام بهذه التوسعات إلى 107 ملايين متر مربع في مصر والمملكة العربية السعودية. وبخصوص موقف القروض قالت الشركة إنه اعتبارا من 31 اذار 2024، انخفض رصيد قروض وتسهيلات مجموعة طلعت مصطفى بحوالي 5.8 مليار جنيه ووصل إلى 5.3 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ 11.1 مليار جنيه في 31 كانون الاول 2023، وتبلغ نسبة الديون الآن 8.9 بالمئة فقط. وأرجعت مجموعة طلعت مصطفى هذا الانخفاض الكبير في المقام الأول إلى قيامها بتعجيل سداد القروض المقومة بالدولار على قطاع الفنادق، والتي بلغت 217 مليون دولار، مما يحميها من أي مخاطر متعلقة بالعملة ويساعدها على تحقيق إيرادات بالعملة الصعبة. وتستهدف المجموعة أن تصل الإيرادات بالعملات الأجنبية إلى 60 بالمئة من مجمل الإيرادات على المدى المتوسط، وهو ما تؤكده أرصدة المجموعة الحالية بالعملات الأجنبية والتي تبلغ حوالي 230 مليون دولار، ويأتي ذلك نتيجة للأثر الإيجابي المتوقع من التوسعات داخل مصر وخارجها، مثل مشروعها في المملكة العربية السعودية وأصولها الفندقية.