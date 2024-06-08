2024-06-08 18:36:09 - المصدر: منصة إيشان

اختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارته الميدانية إلى محافظتي ميسان والبصرة التي تكللت بافتتاح عدة مشاريع حيوية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته “إيشان”، إن “السوداني، اختتم زيارته الميدانية إلى محافظتي ميسان والبصرة وقد تضمنت الآتي: – افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مليون […]

ظهرت المقالة السوداني ينهي جولته في ميسان والبصرة بافتتاح “مشاريع حيوية” أولاً على ايشان.