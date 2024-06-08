مالية كوردستان تزف بشرى للمتقاعدين وذوي الشهداء وضحايا الأنفال

2024-06-08 18:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، غداً الأحد، موعداً لتسليم رواتب المتقاعدين المدنيين وذوي الشهداء وضحايا الأنفال وذوي الاحتياجات الخاصة، لشهر أيار الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزارة وبعد أن تسلمت 107 مليارات دينار من بغداد، وإيداعها في حسابها البنكي، ستشرع بتوزيع رواتب شهر أيار للمتقاعدين المدنيين وذوي الشهداء وضحايا الأنفال وذوي الاحتياجات الخاصة يوم غد الأحد 2024/6/9".

وأضاف أنه "بعد استلام تمويل الوزارات والمؤسسات الأخرى من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية سيتم الإعلان عن جدول الرواتب مباشرة".