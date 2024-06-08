2024-06-08 19:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر أمنية من أربيل، باندلاع حريق داخل أحد المجمعات في المنطقة الصناعية جنوبي أربيل، تسبب بـ “خسائر وأضرار كبيرة”. ونقلت المصادر، أن “سبب الحريق، اشتعال أسطوانة غاز في مجمع مختص ببيع قطع غيار السيارات بالمنطقة الصناعية في جنوب أربيل”. وأشارت إلى أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، لكن الأضرار التي قدرها أصحاب المحلات […]

ظهرت المقالة حريق في مجمع صناعي بأربيل يخلّف “أضراراً مادية كبيرة” أولاً على ايشان.