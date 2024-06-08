2024-06-08 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واعكشفت الحكومة المحلية في ذي قار، اليوم السبت، عن تخصيص 50 مقعدا دراسيا للنزلاء في سجن الناصرية المركزي، فيما أكدت جامعة العين أن المنحة هذه ستتضمن 5 برامج دراسية مختلفة.وقال محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبرعاية وزير العدل خالد شواني وبالتعاون مع جامعة العين الأهلية، أقيم معرض منتجات خاص بالنزلاء في سجن الناصرية المركزي".وأضاف، أن "أغلب النزلاء هم ضحية الفكر المتطرف خلال السنوات الماضية"، لافتا إلى، أن "دائرة الإصلاح العراقية تسعى لتبصير النزلاء وترميم أفكارهم وإعادتهم إلى المجتمع بعد خروجهم من السجن".من جانبه، أوضح مدير سجن الناصرية حسين أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "سجن الناصرية حصل على 50 مقعدا دراسيا للنزلاء الذين تم تغييرهم بشكل كامل وانخرطوا ضمن برنامج الاعتدال ورسل السلام، بالتنسيق مع وزارة التربية".ولفت إلى، أن "النزلاء سيكون لديهم شهادات ومهن بعد خروجهم من السجن، وهذا دور المؤسسات الإصلاحية".بدوره، أكد رئيس جامعة العين في ذي قار شفيق شاكر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هناك تعاونا بين سجن الناصرية وجامعة العين منذ 4 سنوات، حيث ساهمت الجامعة بتخريج العديد من الطلبة في سجن الناصرية المركزي".وأضاف، أن "الاحتفالية الخاصة بمعرض النزلاء التي أقيمت في سجن الناصرية نتجت عن تعاون بين إدارة السجن والجامعة، بدعم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ووزير العدل خالد شواني، ومن ثماره تخصيص 50 منحة من جامعتنا لـ 5 برامج دراسية مختلفة، إضافة إلى منح محاضرات لتثقيف النزلاء ومحاضرات علمية وتدريب طلبة كلية القانون في السجن"، لافتا إلى، أن "الجامعات من المفترض أن تنفتح على جميع مؤسسات المجتمع".