الموارد المائية: تحقيق نسب إنجاز متقدمة بأعمال تطهير الأنهر الرئيسية في البصرة

2024-06-08 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، تحقيق نسب إنجاز متقدمة بأعمال تطهير الأنهر الرئيسية في البصرة.وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل/ دائرة صيانة مشاريع الري والبزل في البصرة، أعلنت إنجاز أعمال التطهير بنسبة 100% في مشروع ماء البصرة قناة البدعة، وبطول كلي بلغ 184 كم .ط".وأضاف البيان، أن "أعمال التطهير تأتي من أجل تأمين انسيابية المياه في القناة، مع إنجاز إزالة نبات الشمبلان من أحواض الخزن والترسيب الأيمن والأيسر لمشروع ماء البصرة وبكمية 100,000م2"، مؤكدا، أن "الأعمال جارية حاليا بإزالة الشمبلان من حوض الخزن الاحتياطي الثالث الكبير، وبكمية 700,000م2 ضمن الخطة وباستخدام حاصودات الأعشاب".وتابع البيان، أن "مديرية الصيانة في المحافظة قامت بتقسيم المحافظة إلى ثلاثة قواطع عمل؛ لتسهيل العمل وإنجاز الخطة ضمن توقيتاتها، حيث يشمل القاطع الجنوبي قضاء الفاو ورأس البيشة وسيحان والسيبة وأنهر أبي الخصيب، وقاطع الوسط يشمل الدير والنشوة والهارثة وشط العرب، فيما شمل قاطع الشمال كلا من القرنة والمدينة وناحية الإمام الصادق".وأشار البيان إلى، "استمرار الأعمال في القواطع كافة، وباستخدام الآليات التخصصية من حفارات ذراع طويل وقصير والبرمائيات، حيث بلغت نسبة الإنجاز في جميع القواطع 54% وهو ضمن ما هو مخطط له من قبل المديرية"، كما أن، "هنالك أعمالا تم إنجازها في مناطق شمال البصرة، متمثلة بفتح وإنشاء قنوات رئيسية وفرعية في زجري والسبيطية والساقية".وأكدت إدارة مديرية صيانة مشاريع ري وبزل البصرة، "استعداد ملاكاتها الهندسية والفنية وجهدها الآلي، لتنفيذ أي عمل تكلف به خارج الخطة".