ذي قار.. تخصيص 50 مقعدا دراسيا للنزلاء في سجن الناصرية المركزي

2024-06-08

شبكة اخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، اليوم السبت، تخصيص 50 مقعدا دراسيا للنزلاء في سجن الناصرية المركزي. وقال الإبراهيمي، في حديث تابعته “شبكة أخبار الناصرية”، إنه “بتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبرعاية وزير العدل خالد شواني وبالتعاون مع جامعة العين الأهلية، أقيم معرض منتجات خاص بالنزلاء...

