ذي قار: محمد راضي بحر يفوز برئاسة اتحاد الحقوقيين لدورة جديدة

2024-06-08 20:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اختار اتحاد الحقوقيين في ذي قار محمد راضي بحر رئيسًا له لدورة جديدة، وذلك بعد انتخابات شهدت منافسة قوية بين المرشحين. وجرت العملية الانتخابية اليوم السبت في مقر الاتحاد بالناصرية، واستمرت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بحضور اللجنة التحضيرية وجميع أعضاء الهيئة العامة. وأعلن بحر...

