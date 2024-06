لاعب من ذي قار يحرز المركز الثاني في بطولة العراق للشطرنج

2024-06-08 20:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أحرز لاعب نادي القيثارة للشطرنج علي أحمد مزهر، اليوم السبت، المركز الثاني في بطولة العراق للفئات العمرية دون 14 سنة التي أقيمت في المثنى. وقال مدير النادي حيدر عبد الغني، إن “اللاعب علي احمد حصد المركز الثاني بعد ان جمع خمس نقاط من سبع جولات في بطولة...

