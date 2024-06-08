التعليم العالي توجه الجامعات والكليات الاهلية بمنح الطلبة المكملين درجات معالجة (قرار)

2024-06-08 20:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت، الجامعات والكليات الاهلية بمنح الطلبة المكملين درجات معالجة.

وجاء في كتاب وجهته الوزارة لتلك الجامعات والكليات وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، "لاحقاً بأعمامنا المرقم بالعدد (ت م 5 / 4477 والمؤرخ في (۱۳۰ (۲۰۲ ولغرض معالجة حالات الطلبة الحرجة حصلت موافقة الوزير بتاريخ ۲۰۲4/6/6 على تعديل الفقرة (۱) (أ) من كتابنا المشار اليه اعلاه الخاصة بصلاحيات مجلس الكلية المعهد لتكون كالاتي : منح درجات المعالجة بعد انتهاء امتحانات الدور الأول ( للنظام السنوي والفصلي والمقررات) لغرض تغيير حالة الطالب من الرسوب الى النجاح أو لغرض تقليل عدد المواد الدراسية التي رسب فيها الطالب (وبما يحقق الفائدة المثلى للطالب)".