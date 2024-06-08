2024-06-08 20:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

نبارك للغواص العراقي محمد المؤيد ونثمن عاليا تحقيقه إنجازًا تاريخياً فريدا في أعماق البحر الأحمر، بفتحه العلم العراقي وراية الإمام الحسين (عليه السلام) في القوس الشهير المعروف بـ"blue hole arch" في البحر الأحمر، على عمق 55 مترا بمدينة ذهب في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وهو إنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات متتالية يحققها أبطال وشباب العراق في مختلف الميادين الرياضية والثقافية والفكرية العالمية.

مبارك للعراق وللبطل محمد المؤيد وإلى مزيد من التألق.