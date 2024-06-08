رئيس روسنفت الروسية يحذر من زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط

2024-06-08 20:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية للطاقة، إيغور سيتشين، أن زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط ستبدد جهود تحالف أوبك الرامية لخفض الإنتاج، بحسب ما قاله السبت 8 يونيو حزيران. وقال سيتشين، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، إن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط في السعودية والإمارات والكويت والعراق مجتمعة تبلغ 5.6 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل 13 من إنتاج أوبك الحالي. وأضاف سيتشين، الذي أبدى تشككه في تعاون روسيا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك: تكوين الاحتياطيات كما نلاحظ من قبل شركات في الغرب والشرق الأوسط قد يكون من منطلق توقع تغييرات خطيرة في السوق. وتابع: وجود مثل هذا 39الكم الوهمي39، والذي يمكن أن يكون له تأثير واسع النطاق على السوق، يبدد تأثير الخفض الطوعي لحصص الإنتاج من جانب أعضاء رئيسيين في أوبك. وقال سيتشين: يتضح هذا أيضاً في أسعار السوق التي انخفضت بعد القرار الأحدث لوزراء الدول الأعضاء في أوبك. واتفق بعض أعضاء تحالف أوبك، بما في ذلك روسيا، يوم الأحد، 2 حزيران، على التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً على مدار عام بدءاً من أكتوبر تشرين الأول. كما وافق التحالف على الإبقاء على تخفيضات أخرى تبلغ 3.66 مليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2025. وانخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي إذ لامس خام برنت القياسي أدنى مستوى في أربعة أشهر دون 77 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء 4 حزيران، قبل تعافي الأسعار إلى ما يزيد على 79 دولاراً بحلول نهاية الأسبوع. وتساعد تقديرات القدرة الإنتاجية أوبك على تحديد بيانات مستوى الأساس للإنتاج الذي تتحدد التخفيضات استناداً إليه. وتسعى الدول الأعضاء للتحالف إلى الحصول على تقديرات أعلى لمستوى الأساس من أجل حصص إنتاج أعلى بعد تطبيق التخفيضات، وبالتالي عوائد أعلى في نهاية المطاف. وقالت روسيا والسعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، إنهما على استعداد لوقف أو إلغاء زيادات إنتاج النفط حال تأثر السوق سلباً.