2024-06-08 20:42:06 - المصدر: منصة إيشان

فصّل مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان، زيدان خلف، اليوم السبت، إجراءات الحكومة لإنهاء ملف النزوح داخلياً وخارجياً، فيما أكد أن الحكومة عملت على مكافحة وإزالة أسباب الهجرة خارج العراق. وقال خلف، في مؤتمر إدارة الهجرة في العراق، تابعته “إيشان”، إن “العراق شهد خلال السنوات الماضية هجرة العديد من المواطنين العراقيين ومنهم الكفاءات العلمية والأدبية […]

ظهرت المقالة الحكومة: كافحنا أسباب هجرة العراقيين للخارج بهذه الإجراءات أولاً على ايشان.