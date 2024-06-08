مباراة مؤجلة.. الطلبة يفوز على نوروز بدوري نجوم العراق

2024-06-08 20:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الطلبة لكرة القدم، على ضيفه نوروز بنتيجة 1-0، يوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي، انتهى شوطها الأول بتقدم الطلبة بهدف دون مقابل، جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح كرار محمد في الدقيقة 5، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع الطلبة رصيده للنقطة 45 بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 48 بالمركز السابع.