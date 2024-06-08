الإطاحة بشبكة خطيرة كانت تروم تنفيذ عمليات إرهابية في صلاح الدين

2024-06-08 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم السبت، الإطاحة بشبكة خطيرة كانت تروم تنفيذ عمليات إرهابية في محافظة صلاح الدين.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعملية نوعية استباقية وبكمين محكم تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة تنتمي إلى عصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين، حيث كان عناصرها يرمون تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قواتنا الأمنية بالمحافظة في الأيام المقبلة".وأضافت، أن "تنفيذ العملية جرى من خلال مقاطعة المعلومات الاستخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة أسفرت عن القبض عليهم وإحالتهم إلى التحقيق".