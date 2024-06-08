رواتب شهرين بالطريق.. مقترح لإرسال اسماء مجلس امن كردستان "بسرية" الى بغداد

2024-06-08 20:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن عضو مجلس النواب العراقي كاروان يار ويس، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، التوصل لاتفاق يتم على إثره صرف رواتب الأجهزة الأمنية في كردستان، متوقعا أن ترسل بغداد رواتب الشهرين المنصرمين.

وقال يار ويس في منشور على صفحته بالفيس بوك وتابعته "بغداد اليوم"، إننا "توجهنا الخميس الماضي برسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حول تأخير صرف رواتب البيشمركة ومنتسبي وزارة الداخلية ومجلس الأمن والبيشمركة ومعوقي الحرب"، مبينا أن "الرسالة وصلت إلى أيدي السوداني عبر مكتبه الرسمي، وتبلغنا بإن رئيس الوزراء يحمل على عاتقه حل تلك القضية".

وأضاف أننا "سبق وتقدمنا بمقترح يفيد بإرسال أسماء منتسبي مجلس الأمن في إقليم كردستان بسرية تامة نظرا لحساسية المؤسسة على أن ترسل أسماء منتسبي قوات البيشمركة والداخلية كما هي إلى بغداد".

وأكد يارو يس أن "حكومتي الإقليم وبغداد اتفقتا على تبني المقترح، وستنهض دائرتا الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتدقيق قائمة الأسماء"، مشيرا إلى أن "رواتب الأجهزة الأمنية ستصرف خلال الأسبوع الجاري"، متوقعا أن "ترسل بغداد رواتب الشهرين المنصرمين كذلك".

واعلن نائب رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني اليوم السبت، العمل على ارسال اسماء البيشمركة والقوات الامنية في كردستان الى بغداد اليوم او غدا لغرض الاسراع بارسال رواتبهم، فيما اشار الى تشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية في كردستان وبغداد لتدقيق اسماء الموظفين.