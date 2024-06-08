الإطاحة بشبكة إرهابية "خطيرة" كانت تروم تنفيذ عمليات في صلاح الدين

2024-06-08 20:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة كانت تروم تنفيذ عمليات في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعملية نوعية استباقية وبكمين محكم، تمكنت مفارزنا مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة تنتمي إلى عصابات داعش الإرهابية في المحافظة، كانت تروم تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قواتنا الأمنية بالمحافظة في الأيام المقبلة".

وأضافت، إنه "جرى تنفيذ العملية من خلال مقاطعة المعلومات الاستخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة أسفرت عن القبض على افراد الشبكة وإحالتهم إلى التحقيق".