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آخر تحديث لاسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية

آخر تحديث لاسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية
آخر تحديث لاسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية
2024-06-08 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار أمام الدينار مع اغلاق البورصات، حيث تراوحت بين 145.9 الف دينار في بغداد كادنى حد وبين 146.15 الف دينار لكل 100 دولار في العمارة كأقصى حد.

 

وجاءت قائمة اسعار الصرف كالاتي: 

 

السعر الرسمي من البنك المركزي

100$=132,000  

 

100$=145,900  بغداد

100$=145,900   اربيل

100$=145,950 البصرة

100$=146,000  السليمانية 

100$=146,000   دهوك

100$=146,050   كركوك

100$=146,050   حلبجة

100$=146,050   الموصل

100$=146,000   النجف

100$=146,100   الرمادي

100$=146,100   السماوة

100$=146,050  الناصرية

100$=146,050  كربلاء

100$=146,100  بعقوبة

100$=146,100  حلة

100$=146,150 الكوت

100$=146,050 الديوانية

100$=146,100 تكريت

100$=146,150 العمارة


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