آخر تحديث لاسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية
2024-06-08 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم" قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار أمام الدينار مع اغلاق البورصات، حيث تراوحت بين 145.9 الف دينار في بغداد كادنى حد وبين 146.15 الف دينار لكل 100 دولار في العمارة كأقصى حد.
وجاءت قائمة اسعار الصرف كالاتي:
السعر الرسمي من البنك المركزي
100$=132,000
100$=145,900 بغداد
100$=145,900 اربيل
100$=145,950 البصرة
100$=146,000 السليمانية
100$=146,000 دهوك
100$=146,050 كركوك
100$=146,050 حلبجة
100$=146,050 الموصل
100$=146,000 النجف
100$=146,100 الرمادي
100$=146,100 السماوة
100$=146,050 الناصرية
100$=146,050 كربلاء
100$=146,100 بعقوبة
100$=146,100 حلة
100$=146,150 الكوت
100$=146,050 الديوانية
100$=146,100 تكريت
100$=146,150 العمارة