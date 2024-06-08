آخر تحديث لاسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية

2024-06-08 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار أمام الدينار مع اغلاق البورصات، حيث تراوحت بين 145.9 الف دينار في بغداد كادنى حد وبين 146.15 الف دينار لكل 100 دولار في العمارة كأقصى حد.

وجاءت قائمة اسعار الصرف كالاتي:

السعر الرسمي من البنك المركزي

100$=132,000

100$=145,900 بغداد

100$=145,900 اربيل

100$=145,950 البصرة

100$=146,000 السليمانية

100$=146,000 دهوك

100$=146,050 كركوك

100$=146,050 حلبجة

100$=146,050 الموصل

100$=146,000 النجف

100$=146,100 الرمادي

100$=146,100 السماوة

100$=146,050 الناصرية

100$=146,050 كربلاء

100$=146,100 بعقوبة

100$=146,100 حلة

100$=146,150 الكوت

100$=146,050 الديوانية

100$=146,100 تكريت

100$=146,150 العمارة



