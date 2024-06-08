وزارة النقل: الاتفاق مع وزارتي النفط والكهرباء على انهاء التعارضات امام طريق التنمية من الفاو الى فيشخابور

2024-06-08 21:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة النقل الاتفاق مع وزارتي النفط والكهرباء على إنهاء التعارضات أمام طريق التنمية، مؤكدة ان العراق تجاوز مرحلة الصعوبات في تنفيذ المشروع الذي يحظى بدعم وتأييد وطني واهتمام دولي. وذكر المدير العام للشركة العامة للسكك الحديدية التابعة للوزارة يونس الكعبي، إن "طريق التنمية يسير بخطى واثقة بإشراف ورعاية مباشرة من رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لطريق التنمية وأضاف، ان "اللجنة العليا ناقشت في اجتماعها الاخير آخر مستجدات المشروع حيث تجاوزت نسبة تصاميم سكك الحديد 76% والطريق السريع وصل إلى قرابة 68%، ومسوحات التربة والطبوغرافية تجاوزت 90%". واوضح، أن "الأسبوع الماضي شهد إنجاز توقيع محضر مع وزارتي النفط والكهرباء على