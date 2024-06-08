ثاني حاج عراقي خلال أيام.. اعتقال محلل سياسي مقرب من الإطار في السعودية

2024-06-08 21:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، باعتقال المحلل السياسي المقرب من الاطار التنسيقي عمار المسافر من قبل السلطات السعودية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوات الأمن السعودية اعتقلت المحلل السياسي المقرب من الاطار التنسيقي عماد المسافر والمتواجد في السعودية حاليا لتأدية مناسك الحج".

وبين المصدر ان "الأسباب غير معروفة لغاية الآن"، فيما تناقل مقربون من المسافر على مواقع التواصل الاجتماعي، ان المسافر تم اعتقاله من فندق في المدينة المنورة منذ 5 ايام.

وسبق ان اعتقلت السلطات السعودية حاجا عراقيا اطلق نداء "اللهم انصر الحشد" بصوت عالي خلال تأدية مراسم الحج.



