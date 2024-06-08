وزير التعليم يوافق على معالجة حالات الطلبة الحرجة في الامتحانات النهائية

2024-06-08 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم السبت، الموافقة على معالجة حالات الطلبة الحرجة في الامتحانات.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وافق على معالجة حالات الطلبة الحرجة في الدور الأول من الامتحانات النهائية في الجامعات".وأضافت، أن "نص القرار جاء تخويل مجالس الكليات والمعاهد صلاحية المنح لدرجات المعالجة المحددة للجامعات بعد انتهاء امتحانات الدور الأول (للنظام السنوي والفصلي والمقررات) لغرض تغيير حالة الطالب من الرسوب إلى النجاح أو تقليل عدد المواد الدراسية التي رسب فيها الطالب".