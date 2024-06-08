السيد الحكيم يؤكد ضرورة حسم اختيار رئيس جديد للبرلمان

2024-06-08 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعثمن رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، دور مجلس النواب في إقرار جداول الموازنة، فيما أكد ضرورة حسم موضوع اختيار رئيس جديد لمجلس النواب.وقال السيد الحكيم في بيان- تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ودور مجلس النواب في المرحلة المقبلة، كانت أبرز الملفات التي بحثناها مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي".وأكد السيد الحكيم- خلال اللقاء- على "ضرورة إقرار القوانين المهمة وحسم موضوع اختيار رئيس جديد لمجلس النواب".وأضاف، "أكدنا أهمية توحيد الجهود ومضاعفتها من أجل حفظ ما تحقق من استقرار وتحويله إلى استقرار دائم"، مثمنا، "دور رئاسة مجلس النواب والنواب في إقرار جداول الموازنة وجددنا رؤيتنا لهذا الإقرار بأنه يأتي ثقة وانسجاما مع توجهات الحكومة في البناء والإعمار والتنمية".