2024-06-08 21:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم السبت، الإطاحة بشبكة إرهابية وصفتها بـ “الخطيرة”، كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية في صلاح الدين خلال الأيام المقبلة. وذكرت المديرية في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “مفارز مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت بعملية نوعية استباقية وبكمين محكم، من الإطاحة بشبكة […]

ظهرت المقالة قبيل أيام العيد.. إحباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية في صلاح الدين أولاً على ايشان.