2024-06-08 21:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، ضبط 140 حملة حج وصفتها بـ “الوهمية”، فيما قالت إن قواتها جاهزة للتعامل مع أي إخلال بالأمن والنظام. وقال مدير الأمن العام في السعودية، الفريق محمد البسامي، إن “القوات الأمنية جاهزة للتعامل مع كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، ومنع كافة الأعمال التي تؤثر على أمن سلامة ضيوف الرحمن”. […]

ظهرت المقالة السعودية: ضبط 140 حملة حج “وهمية” وقواتنا جاهزة للتعامل مع أي إخلال بالأمن أولاً على ايشان.