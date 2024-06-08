النفط تعلن الاكتفاء الذاتي من زيت الغاز والكيروسين وزيادة انتاج المشتقات

2024-06-08 22:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من منتوجي زيت الغاز والكيروسين، لافتاً في الوقت نفسه إلى زيادة إنتاج المشتقات النفطية بمعدل 360 ألف برميل يومياً. وذكر عبدالغني في تصريح صحفي، ان "افتتاح مشروعي معالجة الغاز في حقل الحلفاية بميسان ومشروع وحدة الأزمرة في البصرة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، يندرج ضمن خطط الحكومة لزيادة إنتاج البنزين ووقف حرق الغاز. وأضاف، ان "الحكومة ومنذ بداية تشكيلها أخذت على عاتقها إنهاء ملف حرق الغاز وتحويله لطاقة منتجة في الكثير من الاستخدامات وتم بالفعل التعاقد على جميع الحقول التي يحرق