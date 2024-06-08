الفتح: انشقاقات تقدم افقدته "الكتلة الاكبر" وفرصة حصوله على منصب رئاسة البرلمان- عاجل

2024-06-08 22:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، ان رئاسة مجلس النواب قللت من فرصة تقدم بالحصول على منصب رئاسة البرلمان وافقدته "الكتلة الاكبر".

وقال النائب عن التحالف سالم ابراهيم لـ "بغداد اليوم"، إن "الانشقاقات الأخيرة في صفوف حزب تقدم افقدته الأمل بحصول الحزب على منصب رئاسة مجلس النواب كونه اصبح الكتلة السنية الأقل عدداً".

وأضاف ابراهيم أن "هذه الانشقاقات بصفوف حزب تقدم سترفع من فرصة أسماء وكتل اخرى للحصول على المنصب وربما سيجري التصويت بعد عطلة عيد الأضحى".

وقبل يومين، أعلن 11 نائبا وعضو مجلس محافظة الانسحاب من حزب تقدم، برئاسة النائب زياد الجنابي وتشكيل تحالف "المبادرة"، حيث ضم التحالف الجديد 8 نواب و3 اعضاء مجلس محافظة بغداد، جميعهم انشقوا من تقدم، ماجعل حزب تقدم اقل من 25 نائبا في البرلمان من بين حوالي 70 نائبا من الكتل السنية في مجلس النواب.