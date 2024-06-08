2024-06-08 22:36:07 - المصدر: منصة إيشان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدول الأوروبية ستكون في خطر إذا نجحت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، معتقداً أن روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا. وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، اليوم، أن “الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فحسب، فأوروبا بأكملها ستكون في خطر، ولن نسمح بذلك”. وأكد أن […]

ظهرت المقالة بايدن يحذّر أوروبا: لن تكونوا آمنين إذا نجحت روسيا بعمليتها في أوكرانيا أولاً على ايشان.