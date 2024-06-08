عتب ميساني على زيارة السوداني القصيرة: ماذا عن الطرق غير المعبدة؟

2024-06-08 22:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثارت زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إلى محافظة ميسان عتبا لدى الميسانيين مسؤولين ونخباً، حيث اقتصرت زيارته على موقع الحلفاية النفطي خارج مركز المحافظة بعشرات الكيلومترات، فيما انتقدت الحكومة المحلية الزيارة لعدم لقاء السوداني بمسؤولي المحافظة وحكومتها المحلية.

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، إلى محافظتي ميسان والبصرة، جنوبي البلاد، وافتتح عددا من المشاريع في المحافظتين.

تصرف غير لائق

واعتبر عضو مجلس محافظة ميسان، حسين المرياني، زيارة السوداني إلى ميسان "مرفوضة وغير مقبولة إطلاقا"، مؤكدا أن " السوداني تصرف تصرفاً غير لائق تجاه أعضاء الحكومة المحلية بالمحافظة من خلال عدم مقابلتهم".

وقال المرياني لوكالة شفق نيوز، "في بروتوكولات الزيارات المعروفة، كان الاجدر بالسوداني اللقاء بأفراد الحكومة المحلية، والاطلاع على المشاكل العامة في المحافظة، وخاصة مشاكل المشاريع الاتحادية والدخول بأجواء المدينة والتعرف على وضعها عن قرب"، لافتا إلى ان " نزول السوداني في مطار الحلفاية والخروج منه، تصرف غير صحيح بالمرة ولم يكن موفقاً فيه".

وأضاف: " لا نعرف ما هي غاية السوداني من هذه الخطوة، هل هي استنكاف من ميسان وحكومتها ام ماذا؟، رغم أن أصله من ميسان".

وأوضح المرياني،" نحن كحكومة محلية نرفض هذه التصرفات ونعتبر السوداني ضد محافظة ميسان بجميع القرارات، سواء في الموازنة الاستثمارية او في ملف التراخيص النفطية، حيث لم يتم مشاركة الحكومة المحلية الرأي، وهو مخالف لنص المادة 112 من الدستور العراقي النافذ".

افتتاح اعلامي

بدوره يقول الناشط المحلي في ميسان، علاء كامل لوكالة شفق نيوز، ان "زيارة السوداني للأسف اليوم هي غير موفقة، كونها كانت الى موقع شركة الحلفاية ومطارها تحديداً وكان افتتاح المحطة الغازية التي تم افتتاحها أكثر من مرة"، لافتا إلى أن "الموقع الذي افتتحه السوداني اليوم فيه مشاكل كثيرة بحسب المعنيين في الشركة".

وأشار إلى أن "الافتتاح كان شكلياً فقط، لانه في وقت سابق افتتحها (علي معارج) وكيل وزير النفط بوقت المحافظ السابق، علي دواي"، مؤكدا أن "الزيارة كانت اعلامية بامتياز، وان المواطنين في المحافظة ممتعضين من هذه الزيارة، حيث انه لم يزر مركز ميسان، كون هنالك مشاكل كبيرة تعاني منها المحافظة كقضايا الخريجين والفلاحين وملف الخدمات".

وتابع كامل حديثه،" بالمجمل أن زيارة السوداني الى محافظته الأم لم تكن موفقة إطلاقاً ". زيارة نصف ساعة بدوره انتقد الناشط المحلي، كرار البديري، موقع الزيارة ومدتها، موضحا إنه تفاجئ من دخول السوداني عبر عبر مطار الحلفاية للمحافظة، وافتتاح محطة غازية قريبة على المطار ومن ثم المغادرة من ذات الطريق.

وذكر البديري لوكالة شفق نيوز، انه "كان من الأجدر بالسوداني ان يكون متواجداً بين أبناء محافظته، إلا أنه ابتعد كل البعد عن هذه المحافظة المنكوبة صاحبة الإنجاز النفطي الكبير".

ولفت البديري، إلى "وجود عتب محلي شديد على رئيس الوزراء، حيث انه لم يكلف نفسه ساعة أو ساعتين للمرور على الطرق غير المعبدة وسط مركز المحافظة، والاطلاع على واقع المشافي غير المؤهلة، وكذلك الاطلاع على ملف المدارس المنكوبة "، منوهاً إلى أنه" مؤلم أن يكون السوداني ابن ميسان، ويزورها لمدة نصف ساعة فقط".