أول تعليق من هيئة الحج والعمرة بعد اعتقال اثنين من الحجاج العراقيين (فيديو)

2024-06-08 23:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، الإجراءات المتخذة والملابسات حول اعتقال حاجين عراقيين اثنين في السعودية.

وقال المسعودي لـ"بغداد اليوم"، إنه "أصبح لدينا حالتي اعتقال حتى الآن، وقمنا بتكليف محامي وارسلنا فريقا من ضمنهم القنصلية العراقية في جدة".

وأشار الى أن "القنصلية متواصلة مع الجانب السعودي بهذا الشأن كونها هي الوحيدة المسموح لها بالتواصل بصفتها جهة دبلوماسية".

وأضاف أن "عدد المعتقلين بلغ اثنين، والاجراءات متواصلة وسيتم الافراج عنهم في الأيام القادمة".

وحول اسباب الاعتقال، اوضح المسعودي ان "الجانب السعودي لديه اجراءات تتعلق بتنظيم الحج، ومن بينها الشعارات والنشر الالكتروني والنشر السياسي او معلومات"، مبينا انهم "يقومون بأخذ الأشخاص لاستفسارات معينة في مركز الشرطة او ما يسمى النيابة ومن ثم يطلق سراحهم".

وكشف مصدر مطلع في وقت سابق من اليوم، عن اعتقال المحلل السياسي المقرب من الاطار التنسيقي عماد المسافر، حيث تشير المعلومات الى انه تم اعتقاله من فندق في المدينة المنورة منذ ايام، لتكون ثاني حالة بعد اعتقال حاج اخر وليد الشريفي والذي تشير المعلومات الى انه اطلق شعارات تتضمن اسم الحشد الشعبي خلال الحج.

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