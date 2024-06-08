الشيخ الخزعلي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة حسم منصب رئيس البرلمان

2024-06-08 23:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ضرورة حسم منصب رئيس البرلمان.وذكر المكتب الاعلامي لحركة عصائب أهل الحق في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد اليوم السبت، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم"، لافتا الى ان "الجانبين بحثا الأوضاع السياسية العامة في البلاد، وضرورة النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي، وتوفير الخدمات في المحافظات، وسبل حل جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذها، وأن يتناغم تنفيذ هذه المشاريع مع خطط الحكومة الاتحادية وبرامجها."وأضاف، أن "الشيخ الخزعلي والسيد الحكيم شدّدا كذلك خلال اللقاء، على ضرورة حسم منصب رئيس مجلس النواب".