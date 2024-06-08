منتخبنا الوطني يكثف تدريباته قبل مواجهة فيتنام

2024-06-08 23:54:03 - المصدر: واع

بغداد – واعكثّف المنتخبُ الوطنيّ تدريباته مساء اليوم السبت، والتي احتضنتها مراكزُ التدريب التابعة للمدينةِ الرياضية في البصرة ، وذلك تحضيراً لمواجهةِ منتخب فيتنام مساء الثلاثاء المُقبل.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المنتخبُ الوطنيّ كثّف تدريباته مساء اليوم السبت، والتي احتضنتها مراكزُ التدريب التابعة للمدينةِ الرياضية في البصرة ، وذلك تحضيراً لمواجهةِ منتخب فيتنام مساء الثلاثاء المُقبل في المباراةِ التي سيحتضنها ملعبُ جذع النخلة في التاسعة مساءً 21:00 ضمن اختتام منافسات جولة التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية و كأس العالم في أمريكا ، المكسيك، كندا".وأضاف، أن "تدريباتُ اليوم شارك فيها جميع اللاعبين الـ26، وهم كل من : جلال حسن ، علي كاظم ، حسين حسن ، كميل سعد ، أيمن حسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال ، أحمد مكنزي ، حسين علي ، مصطفى سعدون ، مهند علي ، أحمد يحيى ، أمير العماري ، محمد الطائي ، علي جاسم ، يوسف أمين ، بشار رسن ، لؤي العاني، ريبين سولاقا، أسامة رشيد ، صفاء هادي، ماركو فرج ، مناف يونس ، سعد ناطق ، اكام هاشم ، زيد تحسين."وتابع، أنه "بالرغم من ضمان منتخبنا الوطنيّ التأهل المبكر كأول عن المجموعة F ، لكن الإصرار و العزيمة يبدوان واضحين في التدريباتِ من قبل اللاعبين في الظفر بنقاط المباراة و الهدف في ختم التصفيات بالشمع الأحمر و بالعلامة الكاملة، والوصول إلى النقطة 18 من أصل ست مباريات، حيث سبق أن خاض المنتخبُ الوطني خمسَ مواجهات أمام إندونيسيا ذهابا وإياياً (5-1), (0-2) و الفلبين (1-0) ,(0-5)، بينما انتهى لقاء الذهاب ضد فيتنام في هانوي (0-1).".وبين انه "ضمنَ 13 منتخباً التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، و هم كل من اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية، قطر، الإمارات، أوزبكستان، عمان، البحرين ، فلسطين، الأردن ، إضافةً إلى العراق، و يبقى التنافس محصوراً على 5 بطاقات فقط، تتصارع عليها منتخبات الهند والكويت وأفغانستان عن المجموعة A، وسوريا وكوريا الشمالية عن المجموعة B ، والصين و تايلاند عن المجموعة C ، وقيرغيزستان وماليزيا عن المجموعة D ، وإندونيسيا وفيتنام عن المجموعة F.".ولفت البيان الى انه "من المؤمل أن تجري مراسيمُ قرعة الدور المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور نهاية الشهر الحالي بتقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة على 3 مجموعاتٍ تضم كل مجموعة 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب و الإياب".