كرميان.. مصرع رجل بحادث مروري في كلار

2024-06-08 23:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور ادارة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، اليوم السبت، مصرع رجل أربعيني في حادث دهس مروري في احد احياء قضاء كلار مركز ادارة كرميان.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل مساء السبت، في حي برده سور في قضاء كلار مركز ادارة كرميان المستقلة عندما دهست سيارة من نوع تويوتا كراون رجلا وإصابته بجروح بليغة نقل على اثرها الى مستشفى طوارئ الشهيد هزار، مستدركا ان الرجل لفظ انفاسه الاخيرة بسبب شدة الإصابة.

واضاف البيان ان الضحية من مواليد 1977 وبدأ فريق شرطة المرور التحقيقات للتعرف على أسباب الحادث.