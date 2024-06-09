2024-06-09 01:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، استذكار رحيل شيخ المدربين سيتم اعتماده سنويًا.وقال مفتن، خلال الحفل التأبيني في الذكرى 15 لرحيل شيخ المدربين عمو بابا، الذي حضره عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية حسين العميدي وبرلمانيون ونجوم كبار ورجالات الصحافة والإعلام، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الواجب يحتّم على كل مخلص استذكار الأبطال والنجوم الذين حققوا ما حققوا من إنجازات للرياضة العراقية، ومن أبرزهم مدرب القرن الراحل عمو بابا، الذي رسم الفرح والسرور على وجوه العراقيين، وخرّج نجوماً كرويين كبارا، ومنهم مَن حضر معنا اليوم في استذكار شيخ المدربين".وأضاف، إن "هذا الاستذكار سيتم اعتماده سنويًا من قبل اللجنة الأولمبية، وهذا أقل ما يمكن أن يقدمه المسؤول تجاه نجوم حفروا تأريخهم بأحرف من ذهب، وأفنوا أعمارهم في خدمة الرياضة الوطنية."أما النائب يونادم كنا، الذي حضر حفل التأبين، فقد قدّم الشكر والعرفان إلى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن لاستذكاره رمزاً كرويًا كبيراً قدّم ما قدّم للكرة العراقية، واستطاع تحقيق إنجازات كبيرة ما زالت عالقة بالأذهان إلى يومنا هذا، واستطاع ملامسة قلوب العراقيين بكل أطيافهم.كما قدّم نجوم الكرة العراقية السابقون، كريم صدام وباسم قاسم وحبيب جعفر ورياض عبد العباس، شكرهم العالي إلى مفتن لاستذكار مدربهم الراحل عمو بابا بعد أن تم نسيانه خلال 15 عاما، وهو جزء بسيط من الممكن أن نقدمه لرجالات العراق الرياضيين لما رسموه في التأريخ الناصع لرياضة البلد.