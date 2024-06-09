وزير التربية: سيتعرض للمحاسبة كل من يثبت تقصيره تجاه العملية الامتحانية

2024-06-09 02:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتفقد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، عمال اللجان الإمتحانية الفرعية في المديريات العامة للتربيات الثلاث جانب الرصافة، فيما أكد أنه سيتعرض للمحاسبة كل من يثبت تقصيره تجاه العملية الامتحانية.وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التربية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "وقوفا على توفير المستلزمات اللوجستية الضرورية داخل المراكز الامتحانية والاطلاع على أسباب عدم تجهيز بعضها بالشكل الامثل، تفقد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أعمال اللجان الإمتحانية الفرعية في المديريات العامة للتربيات الثلاث جانب الرصافة والتقى المديرين العامين فيها باحثا معهم المناشدات الواردة من قبل اولياء امور الطلبة الذين عانوا من عدم توفير الخدمات".وشدد على "ضرورة المتابعة الميدانية اليومية للقاعات الامتحانية طوال هذه الفترة وسيتعرض للمحاسبة كل من يثبت تقصيره تجاه العملية الامتحانية".وفي ذات السياق، وجه الجبوري مدير عام التقويم والامتحانات/نائب رئيس اللجنة الدائمة شاكر نعمه عبد عون بمتابعة الإجراءات المتبعة من قبل المديريات عقب زيارته، حيث اطلع عون على اخر مستجدات العمل والانجاز الذي قامت به المديريات المعنية للغرض أعلاه .