الأهلي السعودي يستهدف التعاقد مع نجم البايرن

2024-06-09 08:42:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أعلنت مصادر صحفية أن الأهلي السعودي يرغب بتعزيز صفوفه بلاعب مميز، حيث تشير التقارير إلى اهتمام قوي من جانب النادي السعودي بضم لاعب بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش.

ووفقًا لهذه المصادر، يعد كيميتش هدفًا رئيسيًا للأهلي، حيث يسعى النادي السعودي لتعزيز صفوفه بلاعب ذو خبرة وإمكانيات فنية مميزة، وتعكس هذه الخطوة الطموح الكبير للأهلي في تعزيز تشكيلته، وتأكيدًا على رغبته في المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات حول هذا الاهتمام، حيث يسعى الأهلي لإتمام صفقات قوية تعزز موقعه في المنافسات المحلية والإقليمية.

المصدر: السبورت