العراق أرخص البلدان العربية في تكلفة الحج

2024-06-09 09:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صُنف العراق البلد الأقل تكلفة مالية مقارنة بالدول العربية، في أسعار الحج، وذلك بالاستناد إلى بيانات وزارات السياحة والأوقاف في مختلف الدول العربية.

وتختلف أسعار الحج من دولة لأخرى، حسب قربها من السعودية، وحسب طبيعة الخدمات، ففي الكويت فإن سعر الحد الأدنى للحج 9000 دولار أما سعر الحد الأقصى 13000 دولار، وهي الأغلى بين الدول العربية، تلتها قطر التي بلغ الحد الأدنى 7600 دولار والأقصى 14500.

وجاءت موريتانيا ثالثاً بحد أدنى للحج 7000 دولار وأعلى يصل إلى 9000 دولار، وتلتها الإمارات بحد أدنى للحج 6830 دولاراً، وأقصى يصل إلى 15000 دولار، ثم المغرب بحد أدنى 6700، وأقصى 12000 دولار، ثم الجزائر 6248 - 7500 دولار.

وفي سلطنة عمان، فإن تكلفة الحد الأدنى للحج بلغت 4417 دولاراً، والأقصى 5976 دولاراً، أما سوريا فالحد الأدنى 5700 دولار والحد الأقصى فيها يصل إلى 13400 دولار، تلتها فلسطين بحد أدنى لسعر الحج بلغ 4916 دولاراً، وأعلى 8444 دولاراً، بينما في مصر يبدأ من 4100 دولار.

أما الأردن فإن سعر الحد الأدنى للحج يكون 4374 دولاراً أما الحد الأقصى فهو 4516 دولاراً، وأخيراً العراق وهو البلد الأقل تكلفة بين العرب، فإن سعر الحد الأدنى للحج فيه 3500 دولار أما سعر الحد الأقصى فيكون 5000 دولار.